Roma campione, il giorno dopo è ancora più bello: i giallorossi sfilano per le vie della città, tifosi in estasi

Il sogno è diventato realtà. La Roma batte 1-0 il Feyenoord grazie ad una perla di Nicolò Zaniolo e vince la prima storica edizione della Conference League. I giallorossi sono tornati dall'Albania verso le 4 e nel pomeriggio hanno festeggiato con i tifosi per le vie della città: via Cristoforo Colombo, via delle Terme di Caracalla e Colosseo, queste alcune delle tappe raggiunte dai bus dei giocatori e dello staff della Roma durante la parata. Gli uomini di Mourinho sono stati accolti da migliaia di tifosi in delirio, che hanno sostenuto la squadra ed intonato cori per ore.

