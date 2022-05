Da Tirana all’Olimpico esplode la gioia giallorossa: «Abbiamo fatto la storia»

Da Tirana a Roma, al triplice fischio dell’arbitro esplode la festa. Un grido di gioia ha attraversato la penisola e l’Adriatico e ha unito i 10mila in curva a Tirana e i 49.895 cuori giallorossi che si sono assiepati davanti ai sei maxischermi allestiti all’Olimpico. I fuochi d’artificio illuminano il cielo, i 50mila dell’Olimpico scavalcano le recinzioni e corrono sull’erba, come nel giorno dell’ultimo scudetto, il 17 giugno del 2001.

Chi la finale l’ha vista in casa corre in centro e si tuffa nelle fontane. Festeggiano gli ultrà nel settore ospiti a Tirana. Ma la gioia è incontenibile anche qui a Roma, in curva Sud, in Tevere, in Monte Mario e nel resto della città già impazzita. Ci si lascia andare ai caroselli sul Lungotevere, dal Foro Italico a Testaccio, in attesa che oggi la squadra esponga al pubblico la coppa della Conference league al Circo Massimo alle 17.30

(La Repubblica)