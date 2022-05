AGRESTI: "Punto di partenza" - CIARDI: "Mourinho ha cambiato i connotati alla Roma" - PRUZZO: "Dove sono gli anti-mourinhiani ora?"

Trionfo Roma: la vittoria di Tirana, la coppa alzata da capitan Pellegrini, la festa nella capitale che continuerà oggi. Anche lungo le frequenze radiofoniche si celebra il successo giallorosso: "Dove sono gli anti-mourinhiani stamattina? Ce n’è ancora qualcuno in giro? Gliel’hanno gufata per tutta la sera, ora devono stare zitti!", il commento di Roberto Pruzzo. "Per la Roma può essere un punto di partenza, hanno una proprietà che ha avvicinato i tifosi come non era mai successo negli ultimi 20 anni", aggiunge Stefano Agresti.

Menzione speciale, inevitabile, per Mourinho da parte di Augusto Ciardi: "Date retta a uno scemo: questo è solo l'inizio. Mourinho ha cambiato i connotati alla Roma".

Complimenti a Mourinho. Al di la della teatralità, Roma gli è entrata veramente nel cuore. Questa coppa porta la firma di Zaniolo e resterà nella storia, vedremo quante squadre italiane riusciranno a vincerla. Tutto passa per scelte di mercato migliori, solo Abraham e Rui Patricio hanno giustificato la spesa (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Dove sono gli anti-mourinhiani stamattina? Ce n’è ancora qualcuno in giro? Gliel’hanno gufata per tutta la sera, ora devono stare zitti! Avrà pure un valore relativo ma la Conference resta una coppa europea. Si può discutere per il percorso, ma le finali vanno giocate. E’ un punto per risalire (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Per partecipazione popolare è stato un evento straordinario, che va oltre il valore sportivo della vittoria. E per la Roma può essere un punto di partenza, hanno una proprietà che ha avvicinato i tifosi come non era mai successo negli ultimi 20 anni, dai tempi di Franco Sensi non si vedeva quest’unità. Vedere i Friedkin in campo con la coppa è un altro segnale: una proprietà straniera così presente e partecipe non esiste in Italia. Mourinho? Uno può recitare quanto vuole, ma le sue lacrime sono sincere. Vuole una squadra più forte e la volontà di crescere dei Friedkin c’è, non hanno fatto scelte al risparmio (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Queste vittorie comportano responsabilità e ti danno anche dei privilegi. E’ l’inizio di una crescita che la Roma dovrà fare, non potrà restare tra il quinto e il settimo posto. Per dare seguito alle vittorie serve una squadra che lotti per tre fronti. I Friedkin un po’ ci hanno fatto rosicare per il fatto che non parlano mai ma sono entrati nei cuori dei tifosi, non si può rimproverargli nulla. Hanno capito che il calcio è dei tifosi (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

È certo che ci sarà il pullman scoperto oggi pomeriggio, immaginatevi cosa succederà. I Friedkin premeranno sull’acceleratore, ne sono certo, hanno capito che devono battere il ferro finché è caldo. Questa vittoria accelererà il processo di crescita della Roma (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

C’era un dibattito: meglio il quarto posto o vincere la Conference? Ora abbiamo capito che c’è una differenza… (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Date retta a uno scemo: questo è solo l'inizio. Mourinho ha cambiato i connotati alla Roma. A fine partita, Tiago Pinto parla come farebbe l'allenatore. Pellegrini sembra il figlio di Mourinho per quello che dice (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il capolavoro di Mourinho è il sostegno dei tifosi. Non venitemi a dire che la Roma è stata sempre così, ha avuto sempre un pubblico meraviglioso, ma con Mourinho si è arrivati all’irrazionale. E lo dico con ammirazione, non è da tutti portare 50 mila persone all’Olimpico per una finale a Tirana. Ha pecche caratteriali, potrà essere antipatico ad alcuni, ma chi lo sostiene si butterebbe in un fiume per lui (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Conference League deve essere il primo passo per una grande Roma, Rui Patricio è stato decisivo nelle difficoltà. La Roma è arrivata puntuale all'appuntamento con la storia, era arrivato il momento di vincere. Zalewski ha una maturità impressionante, la sua stagione è stata straordinaria (MAX PALOMBELLA, PlayRoma)

Si ripartirà dalle parole dei Friedkin. La Roma vuole vestirsi da grande e ha cominciato con il tecnico numero uno. Adesso quelli che parlavano di Mourinho bollito non li voglio sentire, mai più! (VALENTINA CATONI, Tele Radio Stereo, 92.7)