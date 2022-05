Mou, unico vincente inimitabile

Nessuno come lui. Mourinho torna Special. La notte magica di Tirana gli regala infatti l'en-plein europeo. Dalla Coppa delle Coppe, come assistente di Bobby Robson, alla Conference League come comandante e primo pilota di una Roma che lui stesso ha rigenerato, José è l'unico tecnico ad aver vinto tutti i trofei Uefa. Ma non solo: è l'unico tecnico ad aver trionfato più volte sia in nelle competizioni europee. La neonata Conference League è il 26esimo trofeo a finire nel suo palmares.

È toccato a lui interrompere dopo 12 anni il digiuno delle squadre italiane in Europa. Lui che era stato l'ultimo a vincere in Europa con I'Inter di Moratti, nel 2010 a Madrid, trionfando in Champions dopo aver sconfitto il Bayern di Monaco. Mou diventa così il primo ad alzare la Conference e per questo, non solo per questo, passerà alla storia. «Hole in one», buca al primo colpo. Espressione inglese rubata al golf ma che rende bene l'idea. La vittoria più grande l'ha ottenuta durante la stagione ricompattando un ambiente dilaniato dalle divisioni de gli ultimi anni. Gli sono bastati pochi mesi per trasformare tante fazioni in un'unica, grande famiglia. Perché vince la squadra ma lo fa insieme al suo pubblico. Con questa coppa in bacheca, pensare al futuro sarà più semplice. E non perché sposti molto a livello di entrate economiche. Ma semplicemente perché regala alle parole 'progetto' e 'programmazione' una conferma sul campo. Friedkin ha lanciato la sfida. Mou l'ha raccolta e ha già lasciato il segno.

(Il Messaggero)