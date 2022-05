I VOTI DEGLI ALTRI - Mourinho "unico e inimitabile". Smalling "colosso", da Zaniolo "linguaccia al destino"

LAROMA24.IT - L'epilogo più bello, quello che cambia il senso di una stagione. La Roma torna da Tirana con in braccio la Conference League. Basta un gol e tanti minuti di resistenza per portare a casa la terza coppa europea, che vale il primo successo oltreconfine dei giallorossi.

Vittoria che ha tanti padri. Uno su tutti, José Mourinho (8,71), "unico e inimitabile" (Gazzetta dello Sport). "Missione compiuta, tanto per cambiare. Leggendario" (Il Messaggero). Ma le luci della ribalta non sono solo per lo Special One, ma anche per chi ha lottato in campo. Chris Smalling (8,43) diventa un "colosso. Decide di ergere una diga davanti al portiere e chiunque passa vicino a lui è costretto a girare al largo. Prestazione monumentale" (Il Tempo). E poi c'è Zaniolo (8,29) che con il suo gol ha deciso la finale di Tirana: "La linguaccia al destino che aveva provato a togliergli tutto. Una notte come a Roma non c’era stata mai" (La Repubblica). Menzione speciale per Rui Patricio (8,07): "Non sempre in bello stile, ma miracoloso con due parate a inizio ripresa che spiegano perché Mou l’ha voluto a tutti i costi" (Corriere della Sera)

LA MEDIA-VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Il Tempo, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Rui Patricio 8,07

Mancini 7,64

Smalling 8,43

Ibañez 7,57

Karsdorp 6,64

Cristante 7,5

Mkhitaryan sv

Zalewski 7

Pellegrini 7,43

Zaniolo 8,29

Abraham 7,17

Sergio Oliveira 6,86

Veretout 7

Spinazzola 7,29

Shomurodov sv

Viña sv

Mourinho 8,71

CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio 9

Mancini 8

Smalling 9

Ibañez 8

Karsdorp 6

Cristante 7,5

Mkhitaryan sv

Zalewski 7

Pellegrini 7

Zaniolo 9

Abraham 6

Sergio Oliveira 6

Veretout 6

Spinazzola 8

Shomurodov sv

Viña sv

Mourinho 10

GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio 7,5

Mancini 7

Smalling 8

Ibañez 7

Karsdorp 6

Cristante 7

Mkhitaryan sv

Zalewski 7

Pellegrini 7

Zaniolo 7

Abraham 7

Sergio Oliveira 6,5

Veretout 6,5

Spinazzola 7

Shomurodov sv

Viña sv

Mourinho 8

IL TEMPO

Rui Patricio 8,5

Mancini 8

Smalling 9

Ibañez 8

Karsdorp 7

Cristante 8

Mkhitaryan 6

Zalewski 7

Pellegrini 8

Zaniolo 8,5

Abraham 7,5

Sergio Oliveira 7,5

Veretout 7,5

Spinazzola 7,5

Shomurodov sv

Viña sv

Mourinho 9

CORRIERE DELLA SERA

Rui Patricio 7

Mancini 7

Smalling 7,5

Ibañez 7

Karsdorp 6,5

Cristante 7

Mkhitaryan sv

Zalewski 6

Pellegrini 6,5

Zaniolo 8

Abraham

Sergio Oliveira 6

Veretout 6,5

Spinazzola 6,5

Shomurodov sv

Viña sv

Mourinho 8

LA REPUBBLICA

Rui Patricio 8

Mancini 7,5

Smalling 7,5

Ibañez 7

Karsdorp 6

Cristante 7

Mkhitaryan sv

Zalewski 6

Pellegrini 7,5

Zaniolo 8

Abraham 6,5

Sergio Oliveira 6,5

Veretout 7

Spinazzola 6,5

Shomurodov sv

Viña sv

Mourinho 8

IL ROMANISTA

Rui Patricio 9

Mancini 9

Smalling 10

Ibañez 9

Karsdorp 9

Cristante 9

Mkhitaryan 9

Zalewski 9

Pellegrini 9

Zaniolo 9,5

Abraham 9

Sergio Oliveira 9

Veretout 9

Spinazzola 9

Shomurodov 9

Viña 9

Mourinho 10