Arriva il Leicester, Mourinho festeggia il suo primo anno alla Roma e carica i tifosi: «Domani giocate con noi!»

Il primo anniversario dall'annuncio di Josè Mourinho alla Roma è giorno di vigilia: domani i giallorossi sfidano il Leicester all'Olimpico nel ritorno della semifinale di Conference League. Come di consueto il tecnico è intervenuto in sala stampa per la conferenza della vigilia, tenendoci a chiamare a rapporto i tifosi: "Giochino con noi", l'appello dello Special One.

Ha risposto alle domande dei giornalisti anche Bryan Cristante: "Vogliamo la Coppa", il messaggio lanciato dal centrocampista.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

IL TEMPO - UN ANNO DI MOU

GASPORT - RODGERS, VINO DA 535 EURO IN REGALO: COME RICAMBIA MOU?

TWITTER: UN ANNO FA L'ANNUNCIO DI MOURINHO ALLA ROMA

IN THE BOX - MAGGIO, CORAGGIO

CONFERENZA STAMPA, RODGERS: «L'OLIMPICO SPINGERÀ LA ROMA. MADDISON E DEWSBURY-HALL OK» - SCHMEICHEL: «LORO ORGANIZZATI E CINICI»

LEICESTER: RIFINITURA IN INGHILTERRA PRIMA DELLA PARTENZA PER ROMA

BENATIA: «SAREI RIMASTO PER SEMPRE ALLA ROMA, SPERO VINCA LA CONFERENCE»

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

CONFERENZA STAMPA, MOURINHO: «NON ABBIAMO UN ALTRO MKHITARYAN. TIFOSI, DOMANI GIOCATE CON NOI» - CRISTANTE: «FUTURO? PENSO SOLO A DOMANI»

MOURINHO: «LA PROSSIMA PARTITA SIGNIFICA TUTTO PER ME, VOGLIAMO LA FINALE»

TRIGORIA: RIFINITURA PRE ROMA-LEICESTER, OUT SOLO MKHITARYAN

CALCIOMERCATO ROMA, DALL'INGHILTERRA: PIACE WAN-BISSAKA DEL MAN UTD

LR24