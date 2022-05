Conferenza stampa, Rodgers: "L'Olimpico potrebbe portarli ad attaccare di più. Maddison e Dewsbury Hall ok". Schmeichel: "Roma organizzata, sanno essere cinici"

Alla vigilia di Roma-Leicester, insieme al tecnico Brendan Rodgers è intervenuto in conferenza stampa il portiere Kasper Schmeichel. Queste le parole del portiere figlio d'arte:

Rodgers ha detto che non conosceva la Conference League.

"Quando sei in una competizione il tuo unico pensiero è su quella competizione, come sta succedendo ora. Proviamo a vincere in qualsiasi competizione, non c’è differenza"

Il Leicester non si qualificherà in Europa ne tramite FA Cup ne Premier League. Come lo farà?

"Non è scontato. È un trofeo europeo, ogni trofeo lo è, ogni competizione che puoi vincere è importante. Non gioco a calcio per arrivare quarto, quinto o sesto. Questi sono quei momenti a cui tifosi e giocatori penseranno una volta che ci si è ritirati"

Sull’esperienza in semifinali e finali.

"Non so come è possibile migliorare in fretta. Non so se sia possibile. Credo che venga immagazzinato nel nostro percorso, nella nostra esperienza. Questa è una grande esperienza per tanti giocatori, sono quei momenti a cui potrai pensare quando ne hai bisogno. Tutto contribuisce alla mentalità vincente che costruisci e noi vogliamo costruirne una vincente. Essere in queste situazioni ed arrivare in finale è una possibilità"

Sulla Roma.

"Sono molto organizzati e ben allenati, non mi aspetterai niente di meno da una squadra di Mourinho. Sono un avversario pericoloso, hanno dimostrato di poter essere cinici. Hanno giocato come volevano. Probabilmente sono stati contenti del sorteggio visto che il passaggio del turno si decide nel loro stadio. Sono una squadra organizzata che sa essere pericolosa. Ad essere onesti siamo maggiormente concentrati su di noi"

Hai mai giocato all’Olimpico?

"No, è sempre una grande esperienza giocare in stadi in cui non lo hai mai fatto. È uno stadio iconico"

A prendere posto in sala stampa è, subito dopo, il tecnico Brendan Rodgers:

Le condizioni di Maddison e Dewsbury Hall?

"Stanno bene, si sono allenati ieri e se la sono cavata bene"

Con che mentalità affronterete la partita?

"La stessa che abbiamo mostrato per arrivare a questo punto. Sappiamo come portare a termine il lavoro, Rennes e PSV sono state partite difficili contro buone squadra. È una situazione simile"

Lo Stadio Olimpico sarà un fattore sulla partita?

"Non necessariamente, potrebbero portarli ad attaccare un po' di più. Ma il sistema si basa sulla solidità. I due davanti potrebbero premere un po' di più ed essere più aggressivi. Immagino che il loro gioco sarà simile, ma potrebbero essere incoraggiati ad attaccare di più. La minaccia della Roma arriva da contropiedi e palle inattive"

Pensi di usare il pubblico a tuo vantaggio?

"Potrebbe anche essere uno svantaggio. Sai che devi fare i conti con quella pressione, ma allo stesso tempo puoi usarla a tuo vantaggio. Abbiamo giocato in alcuni grandi ambienti, non sarà niente di totalmente nuovo. Non vediamo l'ora di viverlo"

Più divertiti o concentrati sulla partita da fare?

"Devi andare e divertirti. Sapevamo di dover giocare in ambienti difficili, questo è un altro passo avanti mentalmente nella maturazione della squadra. È una squadra molto giovane che gioca a questo livello. Abbiamo dimostrato che possiamo giocare queste partite. Dobbiamo accettare la sfida, abbiamo già vinto partite in questi circostanze, andremo là fuori senza paura"

In caso di finale, saranno 60 partite in stagione

"Andiamo in finale e poi ci sarà quell'opportunità. È un grande merito per i giocatori che sono stati in grado di andare così avanti. Sfortunatamente per noi, la possibilità di lottare per la fascia alta della classifica ci è stata vietata, ma i giocatori hanno mantenuto lo spirito e hanno continuato a lottare. Se riusciremo ad arrivare in finale, sarà un grande sforzo per tutti loro"

Ci sono grandi squadre ancora in corsa

"Sono abbastanza sicuro che fosse il pensiero dell'Uefa quando la competizione è stata creata. C'è stata delusione quando siamo usciti dall'Europa League, quando vedi il livello delle squadre, sai che è una competizione prestigiosa. Questo è il pensiero che ci portiamo dietro per arrivare alla finale"

Pensi di poter arrivare in finale?

"Stiamo giocando ora una partita secca. Siamo stati in grado di fare un buon lavoro contro squadre difficili e questo ci ha davvero aiutato"

Confronti col percorso in Champions League?

"È molto difficile fare confronti, arrivare ai quarti di finale di Champions League dove è stato il club è stato uno sforzo importante. Questo è un altro capitolo della storia, il nostro obiettivo principale è mantenere viva la storia di questo club. Come abbiamo fatto in FA Cup, ora possiamo raccogliere il nostro primo trofeo in Europa. Quello che i ragazzi hanno fatto a Siviglia è stato fantastico"

Cosa ti aspetti da Mourinho dopo la bottiglia di vino dell'andata?

"Una tazza di tè. Non sono un grande bevitore ma non mi dispiace un bicchiere di vino. Non ha bisogno di ricambiare. È stato un gesto di rispetto"

In che modo la squadra è migliorata durante questo percorso europeo?

"Ha portato i giocatori a giocare contro avversarie europee e ad acquisire l'esperienza di giocare contro una pressione diversa. Giocare contro squadre che non conosci fa parte di questo. Come hanno gestito i diversi momenti, per non subire gol a Rennes quando eravamo sotto pressione, dovevamo vincere in rimonta contro il PSV, dovevamo mostrare determinazione per ottenere il risultato"

Vardy?

"Sta bene, quindi è ok per la partita. È pronto per partire dal 1', tutti sono in forma e disponibili, fatta eccezione per Wilf e Ryan Bertrand"