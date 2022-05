Rodgers, vino da 535 euro in regalo: come ricambia domani José?

Il vino regalato da Brendan Rodgers a José Mourinho lo scorso giovedì è il Barca Velha, il preferito dell'allenatore della Roma ed uno dei più prestigiosi: "Il migliore sul mercato, gli sarà costato tantissimo", aveva scherzato lo Special One. Alla fine però aveva ragione, infatti è stato pagato 450 sterline, ovvero 535 euro. L'amore del tecnico portoghese per il buon vino viene da lontano, così come l'abitudine di regalarlo all'allenatore avversario e domani avrà l'occasione di ricambiare, magari comprando il vino preferito del suo ex collaboratore ai tempi del Chelsea. La tradizione nacque durante la sua prima avvenuta con i Blues e spesso si scambiò i vini con Ferguson. Quando venne nominato allenatore del Manchester United regalò a Sir Alex proprio un Barca Velha. Con quel vino Mou festeggia di solito grandi eventi, ma non accadde il 21 dicembre 2017, quando il Bristol City eliminò clamorosamente il Manchester United dalla Carabao Cup e Lee Johnson gli diede il vino portoghese.

(gasport)