PALOMBELLA: "Il Leicester dietro è vulnerabile" - MATTIOLI: "La Roma ha il 55% di possibilità di passare"

Focus sul Leicester. Giovedì la Roma ospita le Foxes nel ritorno della semifinale di Conference League e per Mario Mattioli "i giallorossi hanno il 55% di possibilità di passare". "Con gli avversari che i giallorossi hanno affrontato in Conference è il minimo che siano arrivati in semifinale: hanno fatto il loro", dice Fernando Orsi. "Farei giocare Zaniolo dall’inizio. Lo stadio pieno potrà essere un fattore", aggiunge Carlo Zampa.

"Karsdorp, Ibanez, Mancini, Cristante ed Oliveira non possono fare i titolari", sostiene Roberto Pruzzo.

Quando hanno annunciato Mourinho non ci credevo. Appena è arrivato ho pensato: “Ok, forse si fa sul serio” (VALENTINA CATONI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Dopo un anno di Mourinho, nonostante tante difficoltà, stiamo giocando una semifinale europea e siamo qui a sognare la finale. Sul mercato ci aspettavamo di più, non sono arrivati gli acquisti che desideravamo (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

I calci piazzati sono una variante da non sottovalutare. I giallorossi per passare non devono giocare una super partita, ma una buona partita. Vanno evitati tutti gli errori, se vai sotto in queste sfide diventa tutto più complicato. Il Leicester ha dei valori ma non è irresistibile. Karsdorp, Ibanez, Mancini, Cristante ed Oliveira non possono fare i titolari (ROBERTO PRUZZO Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma deve aggrapparsi all’entusiasmo che ci sarà sugli spalti ed i calciatori più importanti dovranno rendere al meglio. I giallorossi hanno il 55% di possibilità di passare. La Roma ha bisogno di parecchi giocatori per competere per traguardi più alti (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Il Leicester che è 10° in Premier League sarebbe 5° o 6° nel nostro campionato, Maddison può essere paragonato a un giocatore tecnico della Fiorentina… (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il Leicester è una squadra abbordabile, ma è una partita ricca di insidie. La Roma deve stare molto attenta. Con gli avversari che i giallorossi hanno affrontato in Conference è il minimo che siano arrivati in semifinale: hanno fatto il loro (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Cosa deve fare la Roma giovedì? Vincere (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Anche se la Roma vincesse con un autogol andrebbe bene lo stesso. Ci sono grandi aspettative su Zaniolo ed Abraham per questa partita. Dopo il pareggio è come se i giallorossi giocassero una finale in casa. In queste sfide deve emergere Mourinho (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Credo che giovedì vedremo una Roma molto aggressiva, il Leicester dietro mi sembra vulnerabile. Smalling è fondamentale per questa squadra, contro il Bologna si è sentita la sua assenza. Pairetto e Nasca non dovrebbero arbitrare più a certi livelli (MAX PALOMBELLA, PlayRoma)

Oliveira è un buon giocatore, fa il suo, ma non è esaltante. Mkhitaryan è un’altra cosa. Se la Roma vuole fare il salto di qualità deve cambiare due terzi della difesa (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma dovrà essere molto concentrata, mi preoccupa Ibanez su Vardy. L’errore in Spezia-Lazio è di una gravità inaudita, non è possibile vedere questi episodi con il Var. Abraham è un po’ sottotono da qualche partita, ma in un’occasione come quella di domani può esaltarsi (ANDREA SUBRIZI, PlayRoma)

In questa partita Mourinho deve dimostrarci che è ancora Special. La Roma non è completamente mourinhana, manca qualcosa. Percentuali sul passaggio del turno? 70% Roma - 30% Leicester (GIANNI VISNALDI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma spingerà molto all’inizio della partita, il Leicester non è impenetrabile. Bisognerà stare attenti in fase difensiva e riuscire a sfruttare le occasioni che si avranno. Servirà tanta densità a centrocampo e attenzione alla distanza fra i reparti. Farei giocare Zaniolo dall’inizio. Lo stadio pieno potrà essere un fattore. Lunedì contro la Fiorentina sarà difficile, la Roma è una squadra stanca. La partita di domani sarà importante a livello psicologico anche per il campionato. Alla Roma mancano diversi punti in classifica per colpa degli arbitri (CARLO ZAMPA, PlayRoma)