Twitter, un anno fa l'annuncio di Mourinho alla Roma: il ricordo del club (FOTO)

Il 4 maggio 2021 è diventata una data storica per la Roma. Esattamente un anno fa il club annunciò ufficialmente l'ingaggio di José Mourinho come nuovo allenatore. Lo Special One poi si presentò due mesi dopo, quando a luglio sbarcò a Ciampino. Da quel momento è iniziata l'avventura del portoghese sulla panchina dei giallorossi, caratterizzata da momenti positivi e negativi. Il club ha voluto ricordare questo avvenimento su Twitter: "È passato un anno dall’annuncio".

#ASRoma ? José Mourinho È passato un anno dall’annuncio ? pic.twitter.com/PbQWKBgflJ — AS Roma (@OfficialASRoma) May 4, 2022