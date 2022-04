Riposo dopo il Napoli, domani la ripresa. Contatti con Matic

All'indomani del pareggio del "Maradona" contro il Napoli, José Mourinho ha concesso un giorno di riposo ai calciatori con la ripresa fissata domani alle 15. Sempre domani, dalle ore 15:00, al via la vendita libera per la semifinale di ritorno di Conference League contro il Leicester, mentre da giovedì alle 10:00 partiranno le prenotazione dei biglietti per la gara di andata del King Power Stadium. Capitolo mercato: torna di moda il nome di Matic, che in estate lascerà lo United.

“I VOTI DEGLI ALTRI – SMALLING ‘SCHERMO PERFETTO’, EL SHAARAWY ‘CAMBIO BENEDETTO’. IBANEZ ‘NON È SERATA’

IL PUNTO DEL MARTEDI’ – VERNAZZA: “LA ROMA VIVE DI UN CALCIO LOGICO E DEFINITO” – CAGNUCCI: “MOURINHO STA INSEGNANDO IL DOVERE DI LOTTARE”

CALCIOMERCATO ROMA: CONTATTI CON MATIC

ROMA-LEICESTER: INFO BIGLIETTI. DOMANI DALLE 12:00 ALLE 14:59 BIGLIETTI EXTRA A PREZZI DEDICATI PER GLI ABBONATI, DALLE 15:00 LA VENDITA LIBERA

GIUDICE SPORTIVO: UN TURNO DI SQUALIFICA PER ZANIOLO E FUZATO. ENTRA IN DIFFIDA CRISTANTE

“TOYS DAY”: MOURINHO IN VISITA AI PICCOLI PAZIENTI DEL BAMBINO GESÙ (FOTO)

TRIGORIA: DOMANI ALLE 15 LA RIPRESA

LEICESTER-ROMA: GIOVEDÌ DALLE 10:00 AL VIA LA PRENOTAZIONE DEI BIGLIETTI

