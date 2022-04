"Toys Day": Mourinho in visita ai piccoli pazienti del Bambino Gesù (FOTO)

Nella giornata di oggi Josè Mourinho si è recato al Bambino Gesù per partecipare a "Toys Day", l’iniziativa con cui la Roma dona da anni giocattoli e gadget ai baby pazienti degli ospedali della Capitale. Accolto dal prof. Alberto Villani e accompagnato dal preparatore dei portieri Nuno Santos, il tecnico portoghese ha visitato il reparto e portato ai bambini quaderni e colori. L'evento, al quale ha preso parte anche Francesco Pastorella, Sustainability and Community Relations Department Director del Club, ha visto protagonista la mascotte Romolo, che ha regalato diversi gadget AS Roma ai bambini.

(asroma.com)

GUARDA LE FOTO