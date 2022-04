AGRESTI: "Esagerate le continue lamentale di Mourinho" - CIARDI: "Con altri arbitri la Roma sarebbe in Champions"

La Roma prosegue la sua striscia positiva in campionato recuperando lo svantaggio col Napoli e finendo anche con il rammarico di non aver completato la rimonta. "A me la Roma ieri è piaciuta molto, penso meritasse addirittura di vincere. Ma le continue lamentele di Mourinho con gli arbitri sono esagerate" l'analisi di Stefano Agresti. "Con altri arbitri, la Roma avrebbe una classifica diversa e 50 milioni in più in tasca magari" secondo Augusto Ciardi.

Ipotesi Matic in mattinata, questa l'opinione di Francesco Balzani: "Farebbe quello che vuole in Serie A, ha l'età di Mkhitaryan che infatti è ancora decisivo nel nostro campionato. Con un biennale me lo prendo".

La Roma non molla mai, ma gli arbitri dovrebbero farsi un esame di coscienza per le loro prestazioni mediocri. Anche la panchina comincia a far bene, spero che Mourinho e la squadra continuino così (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma forse meritava anche di vincere con il Napoli, ma degli episodi su cui reclama Mourinho ce n'è forse uno su cui si può discutere, quello del contatto Meret-Zaniolo. Il quarto posto? Non penso la Juve rischi qualcosa (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Marco Di Bello si sta montando la testa. Non si può arbitrare così (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

A me la Roma ieri è piaciuta molto, penso meritasse addirittura di vincere. Ma le continue lamentele di Mourinho con gli arbitri sono esagerate. Certo, sull'espulsione di Zanoli il portoghese ha clamorosamente ragione (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Con altri arbitri, la Roma avrebbe una classifica diversa e 50 milioni in più in tasca magari (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Credo che sul rigore su Zaniolo sia stata commessa un'ingiustizia clamorosa. Mourinho ha fatto bene a dirlo. Su di lui ho detto spesso che nascondeva prestazioni sottotono parlando degli arbitri. Ora che la prestazione sottotono non c'è fa bene a parlare degli arbitri (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Su Zaniolo era rigore? Ma seriamente? Il portiere ha parato, Zaniolo la palla non l'avrebbe presa mai più. E' inutile parlare, il portiere è lì per parare. Dire che c'era il rigore fa ridere (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Il rigore su Zaniolo era netto (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Il rigore su Zaniolo era talmente netto che gli arbitri secondo me si sono vergognati. Si vocifera che ci sono 3 allenatori che stanno sulle pa**e agli arbitri: Mourinho, Gasperini e Sarri. Ho visto una Roma giocare bene, i giallorossi quando è entrato Mkhitaryan hanno preso in mano la partita e l'hanno portata dove hanno voluto (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Ieri la Roma ha dimostrato grande carattere, ho visto dare dei 5,5 a Zaniolo per i palloni persi: solo un giocatore riusciva a giocare uno contro cinque... (SERSE COSMI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Matic farebbe quello che vuole in Serie A, ha l'età di Mkhitaryan che infatti è ancora decisivo nel nostro campionato. Con un biennale me lo prenderei (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Alla fine un po' di rimpianto rimane, soprattutto vedendo il Napoli del secondo tempo che tutto era fuorché in controllo della partita: la Roma poteva perfezionare la rimonta, e una vittoria avrebbe dato una spinta importantissima in vista di questo finale di campionato. I 3 punti avrebbero permesso di avvicinare sensibilmente la Juve e mettere anche un po' di pressione al Napoli. Non è uno scandalo la mancata assegnazione del rigore a Zaniolo, ma la gestione dei cartellini è stata ridicola (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Bastano due o tre innesti e il Milan te lo mangi (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)