Giudice Sportivo: un turno di squalifica per Zaniolo e Fuzato. Entra in diffida Cristante

La Lega di Serie A, nel pomeriggio, ha emesso il comunicato rigurdante le decisioni del Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, circa la 33a giornata di Serie A. Per quanto riguarda la Roma, un turno di squalifica per Nicolò Zaniolo, che ieri a Napoli ha rimediato la quinta sanzione che gli farà saltare l'Inter. Squalificato anche Daniel Fuzato, espulso dalla panchina per avere “al 34° del secondo tempo, contestato reiteratamente una decisione arbitrale”. Entra in diffida, invece, Bryan Cristante.

