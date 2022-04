I VOTI DEGLI ALTRI - Smalling 'schermo perfetto', El Shaarawy 'cambio benedetto'. Ibanez 'non è serata'

LAROMA24.IT - Dopo la qualificazione in semifinale di Conference League la Roma torna a giocarsi le sue carte in campionato: i giallorossi si dividono la posta col Napoli, che vede ulteriormente affievolite le proprie possibilità di vincere lo scudetto. Nell'1-1 del Maradona molto bene El Shaarawy (7.07) - "Il cambio benedetto. Negli ultimi venti minuti accende il fuoco", (Corriere dello Sport) -, Smalling (6.85) - "Anticipi a ripetizione, zero sbavature: schermo perfetto nel cuore della difesa", (Il Romanista) - e Mkhitaryan (6.64) - "Un altro passo, un’altra velocità. Il suo ingresso nel secondo tempo è una marcia in più", (Corriere della Sera) -.

Male Ibanez - "Si capisce subito che non è serata" (Il Messaggero) -, delude anche Oliveira (5.71).

LA MEDIA-VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Il Tempo, Corriere della Sera, Il Romanista)

Rui Patricio 6.07

Mancini 6.28

Smalling 6.85

Ibanez 5.21

Karsdorp 6.35

Cristante 5.85

Oliveira 5.71

Zalewski 6.07

Pellegrini 6.5

Zaniolo 5.78

Abraham 5.78

Perez 6.25

Mkhitaryan 6.64

Veretout 6.16

El Shaarawy 7.07

Felix 6

Mourinho 6.66





