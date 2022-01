Il mercato in uscita si muove. Addio Fazio, l'agente di Diawara apre alla cessione: «Vuole il Valencia». Zaniolo, appuntamento a febbraio per il rinnovo

Gli ultimi giorni di calciomercato possono portare qualche sorpresa in casa Roma. Si sblocca finalmente il mercato in uscita dei giallorossi, a partire da Federico Fazio che ha rescisso il contratto e ora è libero di accasarsi alla Salernitana dell'ex Sabatini. Poi c'è il nodo Diawara: l'agente del centrocampista guineano apre alla cessione, indicando il Valencia come meta preferita, pur se continuano i rifiuti alle altre destinazioni alternative proposte. In uscita anche il giovane Ciervo, che dopo 6 mesi alla Samp è stato ceduto al Sassuolo.

Tutte operazioni che potrebbero portare a un terzo acquisto in extremis. Xhaka e Ndombele restano i principali obiettivi, mentre è stato offerto Danilo Pereira del PSG. Novità anche sul fronte rinnovi: appuntamento a febbraio con l'agente di Nicolò Zaniolo. Aspettando il ritorno in campo della Roma (con il Genoa all'Olimpico torna la capienza al 50%), soddisfazioni arrivano dal settore giovanile: la Primavera passa a Cagliari e allunga in vetta alla classifica.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

GASPORT - ROMA, IL PSG OFFRE DANILO PEREIRA

SPINAZZOLA, ECCO I PIANI DEL RIENTRO: CONTROLLO A FEBBRAIO, IN CAMPO A PRIMAVERA

CALCIOMERCATO ROMA: 4 PROPOSTE DALL'ITALIA PER DIAWARA, ALTRO 'NO' A BORDEAUX E GALATASARAY

CALCIOMERCATO ROMA, AG. DIAWARA: «PARTIRÀ, IL SUO SOGNO È IL VALENCIA»

PRIMAVERA: CAGLIARI-ROMA 0-1

ZANIOLO, RINNOVO IN ARRIVO: INCONTRO A FEBBRAIO, PRONTO QUINQUENNALE DA 4 MILIONI PIÙ BONUS

ROMA-GENOA: SI TORNA AL 50% DELLA CAPIENZA, DA LUNEDÌ VENDITA LIBERA DEI BIGLIETTI

'PASSAGGI DI MEMORIA': SERGIO OLIVEIRA ALL'EVENTO IN RICORDO DELLA SHOAH

PACE FATTA TRA LA ROMA E IL PICCOLO SAMUELE

CALCIOMERCATO ROMA: RISOLUZIONE CONSENSUALE CON FAZIO

UFFICIALE: CIERVO CEDUTO AL SASSUOLO IN PRESTITO CON OBBLIGO DI RISCATTO

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

LR24