Primavera, CAGLIARI-ROMA 0-1 (23' Tahirovic): segui in tempo reale. Rigore parato da Mastrantonio

Sfida importante per la Roma Primavera che affronta il Cagliari in mattinata (calcio d'inizio ore 12.30 con diretta tv su Sportitalia) ad Asseminello. La squadra di Alberto De Rossi è in testa alla classifica del campionato giovanile, seguita proprio dai sardi che hanno 8 punti in meno e una partita in più.

LIVE

PRIMO TEMPO:

39' - Ottima occasione per la Roma con Volpato che d'esterno sinistro apre la strada verso la porta avversaria a Satriano ma il diagonale dell'attaccante della Roma termina di poco alto sulla traversa.

32' RIGORE PARATO! Mastrantonio ipnotizza Manca dal dischetto. Conclusione anche angolata ma il numero uno della Roma è bravissimo ad allungarsi e a bloccare alla sua sinistra. Quando si rialza Mastrantonio fa il segno del silenzio indirizzato verso l'esterno del campo.

31' - Rigore per il Cagliari! Masala lanciato verso la porta viene steso ed è inevitabile il rigore per i sardi.

23' - GOL DELLA ROMA! Gran tiro da fuori, di controbalzo, di Tahirovic che sfrutta una respinta della difesa del Cagliari e porta avanti la Roma.

21' - Tiro pericoloso dai 25 metri di Ladinetti, ottima risposta di Mastrantonio che mette in angolo.

10' - Spunto di Volpato che si libera al limite e calcia colpendo un avversario. Deboli proteste per un tocco di meno, dall'angolo successivo nulla di fatto.

1' - Roma in completo bianco, classico rossoblu per il Cagliari.

Queste le formazioni ufficiali:

CAGLIARI: Lolic, Sulis, Palomba, Obert, Noah, Kourfalidis, Ladinetti, Schirru, Masala, Tramoni, Manca. All.: Agostini

ROMA: Mastrantonio, Missori, Tripi, Voelkerling, Tahirovic, Satriano, Volpato, Ndiaye, Faticanti, Rocchetti, Keramitsis. All.: De Rossi

Arbitro: Perenzoni

Assistenti: Masciale – Fumarulo

Ammonizioni:

Marcatori:

