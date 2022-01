MELLI: "Maitland e Oliveira non cambiano i destini della Roma" - LENGUA: "Ma tolgono alibi a Mourinho" - BALZANI: "Più facile arrivare a Ndombelé che a Xhaka"

Con la chiusura della sessione invernale di calciomercato sempre più imminente, le discussioni dell'etere romano si concentrano sulle valutazioni della campagna acquisti-cessioni della Roma, passando per la questione rinnovi e la possibilità che i Friedkin mettano a disposizione di Mourinho una nuova pedina. "I due acquisti della Roma non cambiano il destino dei giallorossi", valuta Franco Melli, mentre per Gianluca Lengua "i nuovi acquisti hanno tolto alibi a Mourinho".

Sibillino Ilario Di Giovambattista: "Comincio ad avere dei dubbi sul rapporto Zaniolo-Roma-Mourinho...".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Se ti arriva qualcosa di clamoroso bene, altrimenti fai con quello che hai e hai abbastanza. Rischi di far fuori gente che ha fatto bene. L'anno scorso Veretout con Mkhitaryan ha tenuto in piedi la Roma. Prima di scaricare questo tipo di giocatori ci penserei tanto, perché possono darti una grossa mano in questi sei mesi. Poi puoi programmare per il prossimo anno acquisti di livello, anche se è sempre complicato. Devi anche individuare quei 2-3 giocatori che veramente possono farti fare il salto di qualità (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Comincio ad avere dei dubbi sul rapporto Zaniolo-Roma-Mourinho. Ma magari interpreto male io... (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Non credo proprio ci siano le possibilità di prendere Xhaka a gennaio. Non penso che nel giro di 6 mesi Mourinho abbia cambiato idea, ma ci sono dei parametri da rispettare e se ci sarà un'altra operazione nel mercato invernale non penso sarà particolarmente onerosa (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Non dobbiamo cadere nell'errore di abbassare il livello delle aspettative della Roma pur di farcela andar bene. I giallorossi, negli ultimi anni, non hanno mai avuto squadre che puntavano all'Europa League come un successo (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Non credo ad una Roma quarta, nemmeno se vincesse le prossime 3-4 partite. Ma la situazione è meno tragica di prima. I nuovi acquisti hanno tolto alibi a Mourinho e credo vedremo qualcosa di diverso (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

I nuovi acquisti della Roma sono due discreti giocatori, ma qualcuno ne parla come due che possano cambiare il destino dei giallorossi (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Non bisogna mettere fretta a Spinazzola. I tempi di recupero non potevano essere stabiliti al momento dell'operazione perché si tratta di un infortunio molto grave. Ci vuole pazienza e aspettare che i tempi siano maturi. Probabilmente quanto detto e scritto sul recupero di Spinazzola erano frutto di considerazioni troppo affrettate. La Roma non ha mai indicato una data del rientro, ma credo sappia che tornerà nel finale di stagione o a stagione finita (MAX PALOMBELLA, PlayRoma)

Diawara? Sembra che alcuni elementi non abbiano proprio interesse a fare i calciatori. Quando un club ti fa capire chiaramente che non gli servi più ed altri, invece, ti vogliono, dovrebbe essere automatico voler partire per dimostrare il tuo valore (ROBERTO INFASCELLI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il Valencia non ha fatto offerte concrete per Diawara. Poi a quel punto uno last minute riesci a farlo ma in quel caso non credo sarebbe Xhaka. E' più facile prendere Ndombele paradossalmente ora, che è fuori rosa, in prestito secco fino a giugno. Per lo svizzero invece devi mettere un riscatto (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Il dottor Ferretti penso volesse dire che Spinazzola possa raggiungere il top della forma all'inizio del prossimo campionato, ma spero possa giocare qualche scampolo di partita anche prima. Ci vorrebbe più chiarezza nella comunicazione da parte della Roma. È normale che il tifoso si aspetti un rientro imminente nel momento in cui viene messo un video di Spinazzola che corre (GIUSEPPE FALCAO, PlayRoma)

Più passano i giorni e più cala la percentuale, do il 20% di possibilità che la Roma prenda un altro giocatore da qui alla fine. Con Ndombele non arriviamo quarti comunque, visto Vlahovic alla Juventus (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

La Roma avrebbe dovuto gestire meglio la comunicazione riguardo Spinazzola. Gli arbitri devono parlare in modo chiaro ed essere professionisti. Devono assumersi le loro responsabilità. Eliminerei quanto più possibile l'interpretazione (GIORGIO DE ANGELIS, PlayRoma)