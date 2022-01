Roma-Genoa, info biglietti: si torna al 50% della capienza, lunedì al via la vendita libera

ASROMA.COM - Rese note dalla Roma le modalità di cambio posto e di acquisto del biglietto per la sfida casalinga della squadra giallorossa contro il Genoa, che andrà in scena a capienza ridotta al 50%. Tute le istruzioni per i tifosi sono state rese note dal club sul proprio sito ufficiale. Di seguito la nota:

"Riecco i romanisti! Dopo due partite casalinghe con la capienza ridotta a 5.000 spettatori per l'emergenza Covid, Roma-Genoa segnerà il ritorno della capienza dell'Olimpico al 50%. I biglietti saranno in vendita dalle ore 16 di lunedì 31 gennaio.

Ecco cosa dobbiamo sapere sulla sfida, in calendario sabato 5 febbraio alle ore 15.