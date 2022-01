Calciomercato Roma, ag. Diawara: "Partirà ma il suo sogno è giocare al Valencia"

AS - Diawara potrebbe davvero lasciare la Roma in questi ultimi giorni di mercato. Preferibilmente in Spagna, al Valencia, come ha svelato proprio l'agente del centrocampista giallorosso, Daniele Piraino, al quotidiano spagnolo: "La strada di Amadou Diawara va decisa in questi giorni. I club italiani e francesi sono interessati, ma il suo sogno è giocare per il Valencia. Nell'incontro si è deciso che deve partire e ora posso solo dire che è entusiasta del Valencia".

In Spagna scrivono che l'acquisto di Moriba, ufficializzato proprio in mattinata dal Valencia, non chiuderebbe le porte ad un altro arrivo a centrocampo.

