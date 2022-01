Pace fatta tra Samuele e la Roma: il giovane tifoso firma il "rinnovo d'amore" con i giallorossi (VIDEO)

Aveva fatto il giro del web la lettera di Samuele, giovane tifoso della Roma che dopo la sfida persa contro la Juventus, per la troppa delusione, aveva "rassegnato le dimissioni" da tifoso giallorosso, promettendosi di non seguire più il calcio. Il tutto sembra ora rientrato, come ha fatto sapere la Roma sui suoi canali social. Il club gli dedicato un simpatico video sulla falsa riga di quelli realizzati per celebrare il rinnovo dei contratti dei calciatori. Il piccolo Samuele ha firmato il suo "contratto d'amore" con la Roma, ricevendo una maglia personalizzata da Lorenzo Pellegrini.

✍️ UFFICIALE ✅ ? Dopo Roma-Juventus si è temuta la frattura, ma il tutto è rientrato dopo poche ore. ? Insieme a @Hyundai_Italia abbiamo voluto celebrare il rinnovato amore del piccolo Samuele per la Roma ?❤️#ASRoma pic.twitter.com/AdjGxIwoQu — AS Roma (@OfficialASRoma) January 28, 2022