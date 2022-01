Calciomercato Roma: a febbraio incontro per il rinnovo di Zaniolo. Quinquennale da 4 milioni più bonus

ESCLUSIVA LR24 - Grande feeling tra i due in campo e fuori, Abraham e Zaniolo sono e saranno la coppia d'attacco del futuro in casa Roma. I giallorossi vogliono stringere i tempi per il rinnovo di Nicolò per evitare una situazione stile Vlahovic. Sarà proprio il prossimo mese di febbraio, a calciomercato chiuso, il mese del rinnovo del contratto del classe 1999, Tiago Pinto e Claudio Vigorelli si vedranno per cercare di trovare l'accordo definitivo.

4 milioni di euro a stagione più bonus per i prossimi 5 anni, queste le cifre su cui si sta ragionando, l'obiettivo è far sentire il giocatore importante e renderlo definitivamente uno dei top della squadra. È il momento di stringere i tempi per la Roma, perché su Zaniolo le big d'Italia e d'Europa si stanno facendo sentire: Juventus, Tottenham e Milan i club che hanno sondato il terreno nell'ultimo periodo. In estate senza rinnovo, potrebbe accendersi il mercato intorno al numero 22, ecco perché da Trigoria vogliono stringere i tempi e chiudere l'accordo con l'entourage del giocatore entro poco tempo.

LR24