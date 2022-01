VIDEO - Fatta per il primo rinforzo, in arrivo Maitland-Niles. Mou ritrova El Shaarawy, Spinazzola accelera per il rientro

Si avvicina il ritorno in campo e la Roma concretizza il primo acquisto del calciomercato invernale. Nemmeno 24 ore dopo l'apertura delle contrattazioni Tiago Pinto chiude per uno dei rinforzi tanto attesi da Mourinho, il terzino destro in grado di far rifiatare il titolare Karsdorp. Giocatore che risponde al nome di Ainsley Mailtand-Niles. Trovato oggi l'accordo con l'Arsenal, a cui i giallorossi verseranno 2 milioni per 6 mesi di prestito.

Da Trigoria altra buona notizia per Mourinho visto che El Shaarawy ha recuperato e potrà essere a disposizione per il match di dopodomani con il Milan. Qualche preoccupazione riguardo Rui Patricio, che ha accusato dei problemi alla schiena negli ultimi allenamenti ma vista l'indisponibilità di Fuzato (out per il Covid) farà di tutto per essere in campo con i rossoneri e nel match successivo con la Juve.

