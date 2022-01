Roma, ora il Covid fa paura

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Fiato sospeso a Trigoria in vista del big match di dopodomani a San Siro con il Milan. A preoccupare José Mourinho questa volta non è l'infermeria - l'unico infortunato è Spinazzola - ma il prossimo ciclo di tamponi a cui verrà sottoposto il gruppo squadra. Ai primi due casi di positività al Covid riscontrati nei giorni scorsi - uno è Borja Mayoral - si è aggiunto anche Daniel Fuzato, che da ieri si trova in isolamento domiciliare: sale dunque a tre il numero dei positivi tra i giocatori. La speranza al Fulvio Bernardini è quella di non incappare in altre brutte sorprese a poche ore dalla gara con i rossoneri. Se non dovessero esserci ulteriori defezioni a Milanolo Special One potrà comunque schierare l'undici titolare, con Mkhitaryan che dovrebbe lasciare spazio a Pellegrini dal 1'. Nel frattempo proseguono i tentativi sul mercato per cercare di consegnare il prima possibile a Mourinho un paio di elementi in grado di equilibrare la rosa. Dopo aver raggiunto l'intesa con Maitland-Niles però Tiago Pinto non ha ancora trovato un accordo con l'Arsenal, che per lasciar partire il giocatore chiede quindici milioni per un prestito con obbligo di riscatto che scatterebbe dopo poche presenze. La Roma invece punta a spendere massimo 10milioni e preferirebbe inserire un semplice diritto di riscatto. A centrocampo invece la strada per arrivare a Kamara si fa sempre più impervia. In attesa di un occasione abbordabile,il general manager giallorosso sta provando a piazzare alcuni colpi in uscita: Villar piace all'Inter ma la Roma non sembra interessata ad uno scambio di giocatori mentre la convocazione di Diawara in Coppa d'Africa rende più complicata la sua partenza. Valigie pronte anche per Reynolds e Borja Mayoral, il prestito di Calafiori al Cagliari invece è stato messo in standby in attesa di capire quando tornerà Spinazzola. Capitolo biglietti: la Roma ha comunicato le nuove modalità di accesso allo stadio dopo il ritorno all'apertura al 50% di ogni settore. Considerati i 21.700 abbonati, il club si è ritrovato con Curva Sud, Curva Sud Laterale e Distinti Sud sovraffollati. E' stato possibile garantire la conferma del posto a 17mila tifosi mentre altri 4.400 sono stati ricollocati in Curva o Distinti Nord (scelti secondo il criterio temporale d'acquisto). Una soluzione che ha consentito ad ogni abbonato di vedere garantito il proprio diritto ad andare allo stadio ma che ha comunque provocato malcontento e disagi. Alcune persone abituate ad andare all'Olimpico insieme si sono ritrovate divise a causa dell'inevitabile ricollocamento. A scatenare le polemiche è stata soprattutto la mancata possibilità di chiedere un rimborso. Annullati anche tutti i tagliandi venduti per Roma-Juventus: i tifosi saranno rimborsati e i biglietti saranno rimessi in vendita venerdì, con un prelazione riservata a chi aveva effettuato l’acquisto precedentemente.