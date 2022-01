Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: l'Arsenal dà l'ok a Maitland-Niles per la partenza. Nelle prossime ore nuovo contatto tra i club per definire l'operazione

Altro passo verso la fumata bianca nella trattativa tra Roma e Arsenal per Maitland-Niles, almeno secondo le cronache britanniche. Come riporta la versione online del quotidiano britannico, infatti, il giocatore avrebbe ricevuto l'autorizzazione del club a sposare la causa giallorossa nel mercato invernale. I gunners risponderanno all'offerta di prestito oneroso con opzione per il riscatto nelle prossime 24 ore. L'accordo definitivo non sarebbe stato ancora raggiunto, ma la direzione è quella dell'intesa definitiva.

Decisivo, nella sterzata per la trattativa, sarebbe stato un colloquio tra il giocatore e Mikel Arteta, durante il quale il ragazzo avrebbe chiarito la sua ferma intenzione di lasciare l'Arsenal.

(dailymail.co.uk)

Secondo quanto aggiunge Sami Mokbel, estensore dell'articolo del Daily Mail, Arsenal e Roma si incontreranno nella giornata di oggi per trovare un'intesa definitiva sulle cifre dell'operazione che porterebbe Ainsley Maitland-Niles alla corte di Josè Mourinho.

Arsenal to engage with Roma today with a view to reaching an agreement over AMN's loan move to Italy. If/once agreement is reached, AMN expected to have final clearance to leave this month. https://t.co/YtahaZjitv

— Sami Mokbel (@SamiMokbel81_DM) January 4, 2022