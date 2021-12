Maitland-Niles, terzino o mediano? Ecco cosa dicono i numeri. Nel 2019 aveva le idee chiare: “Non sono un difensore, ma sto imparando”

LAROMA24.IT (Matteo Vitale) - È di qualche giorno fa la prima indiscrezione circa l’interessamento della Roma nei confronti di Ainsley Maitland-Niles, 24 enne inglese di proprietà dell’Arsenal, mentre nella giornata di ieri è arrivata la notizia: è lui uno dei giocatori individuati da Mourinho e Pinto per rinforzare la rosa nel mese di gennaio. Fin dal primo istante in cui è stato accostato ai colori giallorossi è nato il dibattito: viene a fare il terzino/esterno destro o viene a giocare a centrocampo? Pur iniziando la carriera da centrocampista centrale, Maitland-Niles è stato spesso impiegato come terzino (sia a destra sia a sinistra), anche se il ruolo in cui è stato più impiegato è quello di esterno destro, ma in un’intervista del 2019 l’inglese aveva la idee chiare sul proprio ruolo e sulle proprie caratteristiche:

“Di mestiere faccio il centrocampista, centrale o di fascia, per me è lo stesso. Non sono un difensore, quindi mi accusano di non essere bravo difensivamente, ma è qualcosa che sto imparando a fare, sto imparando da un paio di anni. Non è una cosa che succede in una notte. Avrei capito le critiche se fossi stato un difensore fin da bambino e difensivamente non fossi stato bravo, ma io sto facendo del mio meglio per la squadra e per il mister. Non mi schiererei lì se potessi, visto che sono un giocatore offensivo. Questo è quello che posso dare alla squadra. Sto ancora imparando la fase difensiva, quindi quando arrivano calciatori verso di me e cominciano a farmi delle finte, sto ancora imparando a gestire questa cosa. È sempre bello avere una posizione principale da ricoprire e tutti gli altri possono farlo, quindi spero che sia solo una questione di tempo prima che possa farlo anche io”.

I numeri – Da quell’intervista ha continuato a crescere, a migliorare e a lavorare sulle proprie lacune nella fase difensiva, ma viste le voci di mercato e le volte che in carriera è stato impiegato da esterno (e non da centrocampista) è lecito pensare che sia stato cercato sì per la sua duttilità, ma principalmente per giocare sulla fascia destra. Cosa dicono i numeri? Maitland-Niles ha giocato 132 partite con la maglia dell’Arsenal: 38 volte è stato impiegato da terzino destro, 19 volte terzino sinistro, 26 volte esterno destro di centrocampo, 14 volte esterno sinistro di centrocampo, 21 volte centrocampista centrale. Con la maglia del WBA ha giocato 12 volte centrocampista centrale, una volta terzino destro e una volta ala sinistra. Con l’Ipswich 28 volte esterno destro di centrocampo, 3 volte esterno sinistro di centrocampo e una volta centrocampista centrale. I numeri parlano chiaro, ma sarà possibile avere certezze soltanto una volta che sarà arrivato a Roma.