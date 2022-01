SABATINI: "Non capisco perché la Roma voglia disfarsi così di Villar" - PALOMBELLA: "Maitland-Niles il nome giusto" - AGRESTI: "Milan-Roma? Partita strana..."

Con l'apertura dei battenti del mercato di gennaio, si moltiplicano le valutazioni sulla campagna acquisti-cessioni nell'etere romano. Le opinioni riguardano sia entrate - "Maitland-Niles? Se arriva fa la panchina", spiega Antonio Felici -, che le uscite - "Possibile che Villar possa andar bene per l'Inter primo in classifica e non per la Roma?", si chiede Nando Orsi -.

Valutazioni anche sulla prossima sfida al Milan. Secondo Furio Focolari " Mourinho imposterà la partita sulla falsa riga di quella di Bergamo".

Possibile che Villar possa andar bene per l'Inter primo in classifica e non per la Roma? (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma sta offrendo Villar in giro. Quest'anno non lo abbiamo mai visto, non è un fenomeno e lo abbiamo capito l'anno scorso, ma non capisco perchè la Roma voglia disfarsene in questo modo, accettando addirittura uno scambio con Vecino (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

A destra basta prendere qualcuno che allunghi la rosa e sia pronto subito: credo che Maitland Niles sia il nome giusto. A centrocampo mi piacerebbe si prendesse qualcuno che permetta di fare il salto di qualità: Ndombelè e Kamara sarebbero due ottimi profili. Vecino? Oggi è al massimo una riserva. A Mourinho servono giocatori pronti (MAX PALOMBELLA, PlayRoma)

Milan-Roma sarà una partita strana, mi aspetto una squadra diversa da quella che ha pareggiato contro la Samp. Mercato? Mi aspetto delle sorprese, la Roma non vuole spendere molto soldi. Kamara sarebbe un investimento importante. Tiago Pino deve prendere un giocatore forte spendendo poco, e questo non è una missione semplice (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Sono convinto che Mourinho imposterà la partita col Milan sulla falsa riga di quella di Bergamo. È quello il calcio che vuole il portoghese. Mercato? Nessuno dei nomi che sentiamo per il centrocampo sono superiori a Veretout e Cristante (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Sarebbe comodo se i giocatori fossero acquistati nei primi giorni di mercato, ma credo che molte operazioni saranno chiuse alla fine. La questione degli abbonamenti e dei rimborsi è antipatica, ma mi sembra ci siano poche alternative. Non mi piacerebbe lo scambio Villar-Vecino: l’uruguaiano il meglio già l’ha dato. Mi dispiace che lo spagnolo debba andar via, anche se capisco sia inadatto al gioco di Mourinho. Credo che il futuro di Mkhitaryan dipenda da quanto giocherà con il ritorno di Pellegrini. Con il Milan conterà molto l’approccio (MARCO ANDREOLI, PlayRoma)

Da un punto di vista tecnico tra Scamacca, Abraham o Osimhen, il più bravo è il primo. Ma il 9 della Roma è un giocatore totale e neanche lui sa quanto sia forte che forse è il suo limite principale ora (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Maitland-Niles? Se arriva fa la panchina (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te La Do Io Tokyo)

Kamara? Quando aveva la sua età, Veretout non era forte nemmeno la metà del giocatore del Marsiglia (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te La Do Io Tokyo)