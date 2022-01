Prosegue il lavoro dei giallorossi a Trigoria, quando mancano 2 giorni al big match contro il Milan. Gli uomini di Mourinho si sono ritrovati questo pomeriggio sul campo d'allenamento. Sono arrivate anche buone notizie per il tecnico della Roma, in particolare da El Shaarawy, recuperato in vista della gara del 6 gennaio.