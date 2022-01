LIVE - Calciomercato Roma: Reynolds potrà partire solo una volta acquistato il sostituto

Giornata importante per il futuro di Bryan Reynolds. L'esterno destro della Roma sembrerebbe vicino al trasferimento in Belgio, dove potrebbe accoglierlo l'Anderlecht. Oggi potrebbe essere una giornata decisiva per il suo futuro e LaRoma24.it seguirà gli sviluppi di questa storia con aggiornamenti in tempo reale.

LIVE

16.54 - Ancora non sarebbe arrivato il semaforo verde per Reynolds all'Anderlecht. Come riferisce il giornalista John Solano sul proprio profilo Twitter, la Roma darà l'ok per il prestito di 6 mesi solo una volta acquistato un rinforzo per la fascia destra.

On #Reynolds: as of now #Roma-#Anderlecht are discussing a loan of 6 months, not 18. #Roma only will give the final “OK” once they sign a replacement. @ASRomaPress pic.twitter.com/I8FmABe3BV — John Solano (@Solano_56) January 4, 2022

13.57 - Accordo trovato tra la Roma e l'Anderlecht per il trasferimento di Bryan Reynolds, almeno secondo quanto riportato dal portale specializzato nel calciomercato. Stando alle indiscrezioni, il laterale si trasferirà in Belgio con la formula del prestito secco.

(tmw.com)

Sembra sbloccarsi la situazione relativa a Bryan Reynolds: dopo i corteggiamenti registrati negli ultimi tempi dal Belgio e dall'Inghilterra, Gianluigi Longari di Sportitalia riporta su Twitter di un accordo vicino alla fumata bianca tra la Roma e l'Anderlecht per il trasferimento del laterale statunitense. La formula sarebbe quella del prestito.