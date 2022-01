Arriva la sosta: Zaniolo, Mancini e Cristante allo stage azzurro di Coverciano. In Coppa d'Africa avanza Darboe, Diawara torna a Roma. Fazio-Salernitana, si fa

La sosta arriva sul più bello. Il primo turno di stop del 2021 riservato alle nazionali consentirà però alla Roma di recuperare energie per un febbraio che ha un calendario assolutamente favorevole, con in mezzo i quarti di Coppa Italia contro l'Inter a San Siro. Il 4-2 rifilato all'Empoli ha sicuramente restituito ottime indicazioni a Mourinho, da un Abraham in doppia cifra (l'ottavo a riuscirci al primo anno in giallorosso nel campionato a 3 punti) a Zaniolo che ritrova la chiamata in azzurro. Assieme a Cristante e Mancini è stato convocato per lo stage della Nazionale che si terrà questa settimana.

Finisce intanto l'avventura in Coppa d'Africa di Amadou Diawara: la sua Guinea è stata infatti eliminata dal Gambia del compagno di squadra Darboe. Ora per Diawara potrebbe arrivare il momento dei saluti anche al club giallorosso, visto che la sua uscita potrebbe regalare a Mourinho un rinforzo last-minute. Vicino a lasciare la Roma anche il fuori rosa Fazio, ormai prossimo a trasferirsi alla Salernitana.

