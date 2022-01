Manca sempre meno alla sfida tra Guinea e Gambia, valida per gli ottavi di finale di Coppa d'Africa. La partita inizierà alle 17:00 e si giocherà al Kouekong Stadium di Bafoussam, in Camerun. Nella Guinea ci sarà in campo dal primo minuto il centrocampista della Roma Amadou Diawara, che indosserà anche la fascia da capitano. Nel Gambia invece milita l'altro calciatore giallorosso, Ebrima Darboe ed anche lui partirà titolare.

