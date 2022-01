Serie A, anticipi e posticipi dalla 24ª alla 26ª giornata. Roma di sabato contro Genoa e Verona, col Sassuolo si gioca domenica alle 18

La Lega Serie A ha definito il programma dei prossimi 3 turni di campionato di Serie A, dal 24esimo al 26esimo turno. Il prossimo impegno della Roma si giocherà di sabato, anche per via della sfida con l'Inter ai quarti di Coppa Italia. Il match con il Genoa è stato fissato per il 5 febbraio alle 15.

Dopo la Coppa Italia per Mourinho e i suoi c'è la trasferta a Reggio Emilia per Sassuolo-Roma, in programma domenica 13 febbraio alle 18. La programmazione annunciata dalla Lega si chiude con la sfida interna con l'Hellas Verona, che si giocherà sabato 19 alle 18. Tutte le partite della Roma verranno trasmesse esclusivamente su DAZN.

IL CALENDARIO DELLA ROMA DALLA 24ª ALLA 26ª GIORNATA

Roma-Genoa - sabato 05 febbraio 2022 ore 15

Sassuolo-Roma - domenica 13 febbraio 2022 ore 18

Roma-Hellas Verona - sabato 19 febbraio ore 18

(legaseriea.it)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE