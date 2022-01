Diawara offerto anche in Italia. C'è Santamaria

Mourinho ha detto che non si aspetta altri rinforzi, ma ha anche aggiunto che il mercato sarà aperto fino al 31 gennaio. Tiago Pinto continua a lavorare per regalare un altro rinforzo al tecnico, in particolare un altro centrocampista. Nel weekend c'è stato un sondaggio della Roma per Baptiste Santamaria, centrocampista classe 1995 in forza al Rennes. Kamara resta il primo obiettivo, ma resta un'operazione complessa. Per la Roma resta fondamentale cedere uno tra Diawara (in primis) e Darboe. Sul primo ci sono il Valencia, ma lui aveva inizialmente rifiutato l'offerta di prestito, ma anche Sampdoria, Cagliari e Torino. Il gm della Roma sta cercando di vendere l'ex Napoli in prestito con diritto di riscatto.

(Corsport)