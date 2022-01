ORSI: "Ieri una delle migliori prestazioni della Roma" - NARDO: "Ma nella ripresa è emersa l'incapacità di saper gestire le partite"

Un primo tempo stellare, poi il calo nella ripresa: nell'etere romano si commenta il successo della Roma a Empoli. "La Roma ha interpretato la gara benissimo, una delle migliori prestazioni dei giallorossi. Nel secondo tempo può esserci un rilassamento, ma non c'è dubbio sulla legittimità della vittoria", il pensiero di Nando Orsi. Così, invece, Alessio Nardo: "Nel secondo tempo è emersa l'incapacità di saper gestire le partite, come contro la Juventus. Ieri non ci sono stati crolli. Da sistemare la gestione, ma vincere 2-4 a Empoli è un bel risultato"

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Sergio Oliveira ha dimostrato un'altra volta di essere un giocatore di grande qualità, si è inserito benissimo. Nel secondo tempo è emersa l'incapacità di saper gestire le partite, come contro la Juventus. Ieri non ci sono stati crolli. Da sistemare la gestione, ma vincere 2-4 a Empoli è un bel risultato (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92,7)

La Roma deve cercare di rimanere nel gruppo delle 6, poi si vedrà (VALENTINA CATONI, Tele Radio Stereo, 92,7)

Buona partita della Roma, ha interpretato bene la gara e ha anche fatto un pressing a cui è poco abituata. Mourinho ha pochi giocatori propensi all'interdizione. Quando Zaniolo gioca più vicino ad Abraham l'inglese ne beneficia, ha bisogno di questa vicinanza. Con il ritorno di Pellegrini sacrificherà Cristante, è la cosa più logica (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104,5, Radio Radio Mattino Sport e news)

La Roma ha interpretato la gara benissimo, una delle migliori prestazioni dei giallorossi. Nel secondo tempo può esserci un rilassamento, ma non c'è dubbio sulla legittimità della vittoria (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104,5, Radio Radio Mattino Sport e news)

Partita figlia di questa stagione difficile da comprendere. La partita è stata atipica e la Roma ha meritato, può prendere di buono il risultato (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104,5, Radio Radio Mattino Sport e news)

Nel secondo tempo non è stato un calo, la Roma non ha proprio giocato. Quando gioca Abraham mi aspetto un gol da lui da un momento all'altro (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104,5, Radio Radio Mattino Sport e news)

Nota positiva su tutti è Tammy Abraham che comincia a diventare il bomber che tutti aspettavamo, 10 gol in campionato iniziano a pesare, inoltre ha un atteggiamento che mi piace molto, è un professionista serio e si vede che viene da una cultura diversa come quella della Premier, non fa mai sceneggiate superflue, anche quando è contrario ad una decisione arbitrale, dà la mano all’arbitro e ricomincia a giocare. Chi non ho visto bene invece sono stati Mancini che commette sempre i soliti errori difensivi e Maitland-Niles che ha sbagliato qualche pallone di troppo, il resto tutti bene, Mkhitaryan ha fatto una grandissima partita così come Zaniolo che ha fatto parecchi km con grande qualità. (MARIO CORSI, Centro Suono Sport 101.5, Te la do io Tokyo)