LR24 (AUGUSTO CIARDI) - Empoli come Bergamo, la Roma quando gioca di squadra batte nobili e provinciali, ricchi e poveri, mostrando belle trame offensive, agevolate dal talento mostrato fin qui troppo spesso a intermittenza a causa dell'esuberanza dei singoli, che ha portato la Roma a detonarsi in troppe occasioni.

Abraham più Zaniolo più Mkhitaryan, non tutti possono permettersi una batteria offensiva titolare di questo calibro. La Juventus, per esempio, cerca un goleador, non si parla d'altro, poi prende il microfono Arrivabene e smorza gli slanci propositivi di chi prevede a gennaio un giorno Vlahovic e un giorno Scamacca. Il Milan, ben fornito alla voce mezze punte, fa i conti con l'età e gli acciacchi di Ibra e Giroud. Tanto per chiamare in causa due squadre d'alta classifica.

Il problema è che troppo spesso i frombolieri della Roma si sono auto limitati. Abraham per numeri e coinvolgimento a fine gennaio è già stato promosso al primo anno di Serie A. Zaniolo, avvicinato alla porta da due mesi, a Empoli ha avuto la conferma che se non si incaponisce cercando solo ed esclusivamente il gol, può mostrare al mondo di che pasta sia fatto, e i gol li trova con quella naturalezza che in altre occasioni smarrisce. Mkhitaryan, evidentemente agevolato dal nuovo modulo, da quattro partite è tornato quel finisseur che la Roma pescò in Premier League per fare la differenza nel nostro campionato.

Ora serve continuità, serve recuperare fisicamente o nel rendimento El Shaarawy e Shomurodov, e supportare la crescita di Felix, per avere in canna le alternative giuste ai titolari. E serve continuare a fare punti, perché la Roma che accorcia le distanze verso chi la precede, è ancora potenzialmente settima se la Fiorentina vincesse la partita che le manca.

Però a Bergamo e a Empoli (negli splendidi settanta minuti contro la Juventus mancava Zaniolo, ma anche in quel caso la Roma in attacco girò bene) c'è stata la conferma che se quei tre là davanti giocano d'insieme, per quanto molto difficile, non è impossibile pensare di tornare a essere competitivi per qualcosa in più di un piazzamento in Europa League. E per puntare a fare strada in Coppa Italia e in Conference League.

