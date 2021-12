Recuperato Zaniolo in vista dell'Atalanta, ottimismo per Smalling. Annullata la cena di Natale

Oggi la Roma è tornata ad allenarsi in vista del match di sabato pomeriggio in casa dell'Atalanta. Una gara delicatissima per i giallorossi che hanno annullato anche la tradizionale cena di Natale prevista per questa sera, proprio per preparare al meglio la sfida. Mourinho inoltre può sorridere per il recupero di Zaniolo, c'è ottimismo anche per Smalling.

