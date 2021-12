PRUZZO: "Vincere sabato sarebbe un miracolo" - ZAMPA: "Non terrei né Diawara né Villar ma promuoverei Bove"

Verso Atalanta-Roma, "la partita peggiore per svoltare" secondo Roberto Pruzzo. "Vincere sabato sarebbe un miracolo" l'opinione di Carlo Zampa che poi si esprime così sul calciomercato: "La priorità è il centrocampo: non terrei né Diawara né Villar, piuttosto promuoverei Bove. Mi piacerebbe molto Frattesi".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Leggo che la Roma crede alla Champions. Mi piace sottolineare questo entusiasmo ritrovato dopo il 2-0 allo Spezia, ma a me sembra un tantino esagerato (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Se la Roma facesse risultato a Bergamo farebbe un bel passo avanti, anche se per il quarto posto non sarà facile per niente. Chi sta davanti però scricchiola e dà modo a chi insegue di sperare. Il match contro l'Atalanta però mi sembra la partita peggiore per svoltare, i giallorossi hanno anche evidenziato difficoltà di tenuta e precarietà di qualche giocatore importante (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Atalanta-Roma è una partita cruciale: se i giallorossi vincono possono ricominciare a credere alla qualificazione in Champions, altrimenti perdi quasi tutte le speranze. Se pensi al quarto posto un pareggio non basta: la squadra di Mourinho deve portare a casa la partita (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Difficile che la Roma vada a vincere a Bergamo. Dico però che i 44.800 paganti in un 13 dicembre serale per un Roma-Spezia, un po' li invidio. I romani hanno diritto ad avere una squadra più forte, con qualche calciatore in più (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

A questo punto della stagione mi aspettavo che la Roma fosse più avanti sotto il punto di vista della mentalità (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma deve migliorare le proprie prestazioni. Ma se l'Atalanta è quella vista col Napoli è una squadra praticamente inarrestabile (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Non penso che Diawara sia così scarso, ma è inadatto al gioco di Mourinho: nel gioco di Fonseca, in coppia con Veretout, era molto utile. Con Smalling in campo è un’altra Roma, di testa le prende tutte. Spero che i nuovi acquisti arrivino già i primi giorni di gennaio: mi piace molto Scamacca (MAX PALOMBELLA, PlayRoma)

E' importante capire se per l'Atalanta la Roma recupererà Smalling. Per i giallorossi questa è la partita giusta: la Dea è strafavorita, ma la squadra di Mouirnho non ha niente da perdere e se per caso riesce a fare un'impresa cambia tutto (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La Roma gioca sempre in emergenza: fra squalifiche, infortuni e problemi vari bisogna sempre cambiare la formazione. Ora l’importante è fare punti. Spero che Pellegrini recuperi il prima possibile. La priorità del mercato è il centrocampo. Non terrei né Diawara né Villar, piuttosto promuoverei Bove. Mi piacerebbe molto Frattesi. Mi preoccupa molto la partita contro l’Atalanta, è una squadra che gioca a memoria. La Roma avrebbe bisogno di un risultato contro una big, ma vincere sabato sarebbe un miracolo. Mi auguro che ci sia Smalling: Zapata marcato da Kumbulla mi preoccupa. Credo che l’albanese stia sentendo molto la pressione (CARLO ZAMPA, PlayRoma)