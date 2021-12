Trigoria, ottimismo per Smalling: non sono previsti esami strumentali

José Mourinho spera. Secondo quanto riportato dal giornalista de 'Il Tempo' Filippo Biafora, per Chris Smalling non sono previsti esami strumentali dopo il problema all'adduttore accusato contro lo Spezia. L'inglese quindi potrebbe esserci contro l'Atalanta, match che si giocherà sabato 18 dicembre alle ore 15:00 ed al momento filtra ottimismo per la sua presenza.

C'è ottimismo su #Smalling: da Trigoria filtra che non sono previsti esami strumentali dopo il problema all'adduttore. Tutto ok per #Zaniolo, che si è allenato in gruppo. Differenziato per Spinazzola, Pellegrini, El Shaarawy e Carles Perez#ASRoma @tempoweb — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) December 15, 2021