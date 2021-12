3° precedente con Atalanta e Roma: una vittoria dei nerazzurri e un pari. In stagione lo 0-2 col Genoa

42enne di Firenze, ma appartenente alla sezione di Pistoia, di professione avvocato, Massimiliano Irrati è tra gli arbitri più esperti della Serie A e sabato imboccherà il fischietto per Atalanta-Roma. Ci sono 2 precedenti con le squadre in questione, l'ultimo all'Olimpico in cui la squadra di Gasperini vinse per 2-0 contro l'undici di Fonseca. L'altro, invece, risale al 2016 quando sulla panchina dei nerazzurri c'era Reja e su quella giallorossa Luciano Spalletti. Finì 3-3, con pareggio siglato da Francesco Totti nel finale.

19 in totale i confronti arbitrati da Irrati con la Roma: 9 vittorie giallorosse, l'ultima nell'unico precedente stagionale, lo 0-2 in casa del Genoa, 5 pareggi e altrettante sconfitte. Uno in meno per l'Atalanta, 18, che ha un bilancio peggiore: oltre alle 4 vittorie, infatti, anche 6 pari e ben 8 sconfitte anche se l'ultima risale a più di 3 anni, nell'ottobre 2018, quando la Sampdoria vinse a Bergamo per 1-0.

LR24