Roma, Mourinho aspetta Spinazzola: ecco quando può rientrare

I tifosi della Roma non hanno ricevuto più novità sul rientro di Spinazzola, ma non c'è nessun problema infatti i tempi di recupero non stanno slittando e si sta rispettando perfettamente la tabella di marcia. Il calciatore sperava di poter tornare a novembre, ma per questo tipo di infortunio bisogna aspettare almeno 6 mesi. Il terzino ha concluso la parte di riatletizzazione, durata un mese e mezzo circa, ed a gennaio ci sarà un nuovo consulto con il professore Lasse Lempainen, colui che lo ha operato. Se i risultati saranno confortanti, Spinazzola potrà iniziare la fase agonistica e ciò significherebbe tornare gradualmente in gruppo. Quindi dovrebbe tornare a completa disposizione di Mourinho verso le prime settimane di febbraio.

(corrieredellosport.it)

