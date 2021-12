C'è l'Atalanta: per blindare il gruppo, la Roma cancella la festa di Natale

La Roma è concentrata al massimo per la partita di campionato contro l'Atalanta e per questo motivo è stato deciso di non fare la classica cena di squadra di Natale, originariamente in programma nelle prossime ore. Inoltre a causa dell'allerta Covid, il club giallorosso ha deciso di blindare i giocatori e lo staff, non facendoli partecipare alle varie attività di contorno del club.

Per il match contro l'Atalanta, Mourinho recupera Zaniolo, che oggi si è allenato regolarmente in gruppo. Smalling ha lavorato con quelli che hanno giocato contro lo Spezia, ma è ancora in dubbio per la trasferta di Bergamo.

(gazzetta.it)

