Trigoria: ripresa verso l'Atalanta. A parte Spinazzola, Pellegrini, El Shaarawy e Perez

La Roma riprende ad allenarsi in vista del match contro l'Atalanta, valido per la diciottesima giornata di Serie A. Oggi i giallorossi si sono ritrovati a Trigoria per preparare la trasferta di Bergamo: consueta divisione in gruppi post partita, ovvero scarico per chi ha giocato contro lo Spezia per 90' ed allenamento ordinario per il resto del gruppo, a cui si è unito anche Zaniolo. Invece Spinazzola, Pellegrini, El Shaarawy e Carles Perez hanno lavorato a parte.