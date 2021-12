Buone notizie per José Mourinho. Oggi i giallorossi si sono ritrovati nuovamente a Trigoria per iniziare a preparare la sfida contro l'Atalanta, che andrà in scena sabato 18 dicembre alle ore 15:00. Per la prossima partita di campionato l'allenatore portoghese ritroverà Nicolò Zaniolo, che questa mattina si è allenato regolarmente in gruppo.