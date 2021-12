Pellegrini torna a Roma: subito al lavoro a Trigoria. Ibanez: "Vorrei vincere con Mou". A centrocampo piace Kamara

Tra obiettivi e mercato: mentre Lorenzo Pellegrini rientra in anticipo dalle vacanze e torna subito al lavoro a Trigoria per recuperare dall'infortunio, la Roma mette nel mirino Maitland-Niles e Kamara per rinforzare rispettivamente fascia destra e centrocampo. Capitolo uscite: il Cagliari pensa a Riccardo Calafiori.

Di obiettivi, e sogni, parla anche Roger Ibanez: "Vorrei vincere tutto, Mourinho è sempre al nostro fianco".

IL TEMPO - DUE COLPI PER MOU: IN ARRIVO MAITLAND-NILES, PIACE KAMARA

CALCIOMERCATO ROMA: CAGLIARI IN VANTAGGIO SU VERONA E UDINESE PER CALAFIORI

PELLEGRINI: RIENTRO ANTICIPATO DALLE VACANZE. DA OGGI A TRIGORIA PER CONTINUARE IL RECUPERO

IBANEZ: "MOURINHO SEMPRE AL NOSTRO FIANCO. VORREI VINCERE TUTTO, MA DOBBIAMO MIGLIORARE SULLA REAZIONE"

OLIMPICO, LA CARICA DEI 40MILA: ROMA PRIMA IN ITALIA PER MEDIA SPETTATORI

CALCIOMERCATO ROMA: LA SETTIMANA PROSSIMA PREVISTO UN INCONTRO CON L'AGENTE DI GRILLITSCH

LAROMA24.IT - MAITLAND-NILES: TERZINO O MEDIANO? ECCO COSA DICONO I NUMERI. NEL 2019 AVEVA LE IDEE CHIARE: "NON SONO UN DIFENSORE, STO IMPARANDO"

CALCIOMERCATO ROMA: ACCORDO VICINO CON MAITLAND-NILES, L'ARSENAL CHIEDE 15-18 MLN PER IL RISCATTO

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

