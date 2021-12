CIARDI, ORSI: "Maitland Niles? Non ti fa fare il salto di qualità" - MATTIOLI: "Puntare sul rientro di Spinazzola e Pellegrini è meglio che sperperare soldi"

Con il campionato di Serie A fermo per la pausa natalizia, è il mercato a prendersi la scena nelle discussioni dell'etere romano. Diversi i nomi caldi in ottica Roma, e Ilario Di Giovambattista li commenta così: "Con Maitland Niles e Grillitsch, con i ritorni di Pellegrini e Spinazzola, la Roma si rinforza in maniera importante". Scettico Nando Orsi: "Maitland Niles non l'abbiamo mai visto, quest'anno ha giocato appena 5 partite".

Commenti anche su un altro nome, quello di Kamara: "Lo conosco bene - spiega Jacopo Palizzi - e mi sembrerebbe il profilo giusto, mi ricorda molto Obi Mikel",

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Maitland Niles non l'abbiamo mai visto, quest'anno ha giocato appena 5 partite, può essere un buon rincalzo ma non è certo uno che ti cambia il volto della squadra (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Mourinho i calciatori li conosce quasi tutti, se arriva qualcuno ci sarà il suo benestare, poi ho dubbi che siano pronti all’uso. La Roma deve muoversi il più velocemente possibile sul mercato e quello sta facendo (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Con Maitland Niles e Grillitsch, con i ritorni di Pellegrini e Spinazzola, la Roma si rinforza in maniera importante (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Maitland Niles è un'alternativa, non il giocatore che ti fa fare il salto di qualità. Il suo arrivo fa pensare che Mourinho potrà andare avanti su questa strada, con la difesa a 3. Se arrivassero lui e Kamara sarebbe un buon mercato (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Grillitsch può essere un titolare, Maitland lo vedo come una riserva. La Roma deve fare affidamento sui giocatori che rientreranno come Spinazzola o Pellegrini piuttosto che sperperare soldi (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Il mercato della Roma dovrebbe risolversi nel giro di poco tempo, è probabile che per la ripresa del campionato Mourinho possa avere il terzino e il centrocampista (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Chiunque arrivi sulla fascia destra, che sia Bereszyński, Maitland Niles o Faraoni, sarà meglio di Reynolds o di adattare Ibanez? Kamara lo conosco bene e mi sembrerebbe il profilo giusto, mi ricorda molto Obi Mikel (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Maitland Niles sarebbe un acquisto utile, ha esperienza e può giocare in due ruoli. Mettere il diritto di riscatto a 10 milioni vuol dire che si sta facendo una valutazione sul giocatore anche per il futuro (MAX PALOMBELLA, PlayRoma)

Maitland Niles credo sarà l’alternativa di Karsdorp e penso sia una richiesta esplicita di Mourinho. Ha fisico e velocità, può servire. Se a gennaio la Roma riuscisse a prendere Maitland Niles e Kamara sarei molto soddisfatto. Afena ha capito che può crescere di più allenandosi con Mourinho che andando in Coppa d’Africa (GIORGIO DE ANGELIS, PlayRoma)