Olimpico, la carica dei 40 mila: Roma prima in Italia per media spettatori

Un anno di chiusura e di partite a porte chiuse a causa del Covid, con l'arrivo di Mourinho che ha fatto il resto. Due fattori che spiegano e non poco il boom della Roma in fatto di presenze allo stadio. Sold out raggiunti praticamente in quasi ogni occasione che i giallorossi giocano una partita in casa, a volte anche in fasce orarie non proprio agevoli come per Roma-Spezia, giocata di lunedì sera e che con 44.844 presenze rappresenta la partita con minor afflusso di questo scorcio di stagione

I dati forniti dal club giallorosso confermano una tendenza ormai in crescita. Va ricordato che la Roma in un certo senso ha fatto da apripista, visto che è stata la prima società italiana a lanciare la campagna abbonamenti dopo l'ok del Governo alla riapertura degli impianti al 75%. Considerando la media complessiva di tutte le gare, la Roma è seconda per attendance tra i club di Serie A con 40.896 spettatori di media, dietro solo al Milan (42.033) e davanti di poco all'Inter (40.728). Dato non di poco conto considerato che nelle ultime stagioni la distanza con le milanesi era sempre stata superiore alle 10 mila unità.

Da sottolineare anche che la Roma rispetto alle altre big, ha giocato all'Olimpico una partita in più quando la capienza consentita era solo al 50%. Considerando quindi le sole partite giocate con gli spalti aperti al 75%, la Roma sarebbe addirittura prima con 48.572 spettatori davanti sempre alle milanesi: Milan a 47.291 di media, Inter a 44.560. Il club giallorosso, che non è mai sceso sotto le 40.000 presenze da quanto è stata rivista la capienza degli impianti sportivi, è primo in A per la percentuale di riempimento del proprio impianto nei match casalinghi: 91,4%, davanti a Milan, Inter e Juve

Altro dato significativo, se si considerano sempre le partite al 75%: la stagione che ha fatto registrare una media più alta rispetto a quella attuale è la 2004-05, con 49.631 di media. Dal 2004 ad oggi, solo in altre 5 annate la media degli spettatori all'Olimpico è stata superiore ai 40.000. Aumentano anche gli incassi sui big match: aumenti del 60% per Roma-Inter rispetto alla stagione 2018/19 e del +22% rispetto all'annata precedente. Per Roma-Milan, invece, incasso aumentato dell'85% rispetto al match della passata stagione.

