Calciomercato Roma: previsto un incontro con l'agente di Grillitsch la settimana prossima

Prosegue la ricerca della Roma, in vista già della finestra invernale di mercato, del rinforzo a centrocampo da regalare a José Mourinho. Tra i profili che circolano con maggior insistenza c'è quello di Florian Grillitsch: secondo gli aggiornamenti di John Solano, giornalista di RomaPress, è in programma per la settimana prossima un incontro tra l'agente del centrocampista dell'Hoffenheim, Thomas Bohm, e la Roma. L'operazione, comunque, resta al momento difficile.