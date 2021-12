-2 alla Sampdoria: si rivede in gruppo El Shaarawy. Freuler si complica. Per la fascia spunta Sarr

Secondo giorno di allenamento per la Roma di José Mourinho in vista della Samp, con la sfida contro i blucerchiati in programma tra meno di 48 ore. Oggi il tecnico portoghese ha finalmente ritrovato El Shaarawy, che ha parzialmente lavorato con il resto del gruppo. Le voci di mercato non cessano: rinnovo contrattuale per Remo Freuler, uno degli obiettivi per il centrocampo della Roma, per il cui contratto l'Atalanta ha esercitato l'opzione per un rinnovo annuale. Per la fascia destra, invece, spunta il nome di Bouna Sarr. Si avvicina la Coppa D'Africa: convocato Amadou Diawara dal commissario tecnico della Guinea.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

FREULER, L'ATALANTA ESERCITA LA CLAUSOLA: C'È IL RINNOVO PER UN'ALTRA STAGIONE

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DELL'ETERE ROMANO

FOTO E VIDEO - TRIGORIA: EL SHAARAWY PARZIALMENTE IN GRUPPO. CHIACCHIERATA IN CAMPO TRA MOURINHO E TIAGO PINTO

POST MATCH - IL PRE-SCELTO

TRENTALANGE: "GIUSTA LA DECISIONE DI ANNULLARE IL GOL DELL'ATALANTA ANCHE SE LA MODALITA' POTEVA ESSERE DIVERSA"

PRIMA IN STAGIONE CON GIACOMELLI PER LA ROMA: CON LUI SOLO UN KO IN 16 PRECEDENTI

SERIE A: POSITIVI NELLA SALERNITANA, L'ASL BLOCCA LA PARTENZA PER UDINE

CALCIOMERCATO ROMA: SPUNTA SARR PER LA FASCIA DESTRA

GUINEA: DIAWARA CONVOCATO PER LA COPPA D'AFRICA (FOTO)

LR24