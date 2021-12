Freuler, l'Atalanta esercita la clausola: c'è il rinnovo per un'altra stagione

ESCLUSIVA LAROMA24.IT - Da possibile affare low cost a pista complicata. Nelle ultime ore Remo Freuler è stato accostato alla Roma, alla ricerca di un rinforzo a centrocampo da regalare a Mourinho per il girone di ritorno. Gli ultimi sviluppi in casa Atalanta però fanno complicare non poco questa ipotesi

Come apprende la redazione de LAROMA24.IT, il club bergamasco ha esercitato una clausola presente nel contratto del centrocampista svizzero, che prevede il prolungamento automatico dell'accordo per un'altra stagione. L'opzione scadeva il prossimo 31 dicembre e il club nerazzurro ha deciso così di giocare d'anticipo sulle potenziali concorrenti, prorogando la scadenza del contratto (che in caso contrario sarebbe arrivata il prossimo giugno) al 2023. Scenario che cambia le carte in tavola per la Roma, soprattutto per quanto riguarda il prezzo del cartellino del giocatore.