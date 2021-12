A causa di alcune positività in squadra la Salernitana non partirà per Udine e non potrà dunque giocare la prossima gara di campionato, l'ultima del girone di andata. In attesa di altri tamponi molecolari per il gruppo squadra, l'ASL ha bloccato il trasferimento della squadra in Friuli, inizialmente previsto con un volo di linea nel pomeriggio. Nella migliore delle ipotesi, nel caso il nuovo di giro di tamponi non facesse emergere nuovi casi, la Salernitana partirà domattina.

(ANSA)